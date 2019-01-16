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مقابل 23 دولارا

بالصور.. شركة صينية تبتكر “وسيلة” جديدة للتنفيس عن الغضب

بالصور.. شركة صينية تبتكر “وسيلة” جديدة للتنفيس عن الغضب
weam.co/567537
الوئام - وكالات

توصلت شركة صينية إلى ابتكار وسيلة جديدة، وطريفة، للتنفيش عن مشاعر الغضب والإحباط، التي ارتفعت معدلاتها خلال الآونة الأخيرة.

ويمكن لأي شخص أن يحجز نصف ساعة في “غرفة الغضب”، مقابل 1589 يوان صيني، أي ما يوازي 23 دولار أمريكي، ليتخلص من الضغط اليومي الذي يتعرض له.

ويرتاد غرفة الغضب مختلف الطبقات الاجتماعية بدءا من الرعاة حتى رجال الأعمال، ويمكنهم أن يستخدموا ملابس واقية ومطارق وحتى الخفافيش وغيرها.

وقال إريك نايت، مالك غرفة الغضب: “في الوقت الحالي، بات الكثيرون وربما الجميع يشعرون بالإجهاد التام، أو الغضب العارم، من مجريات ما يحدث في المنزل أو العمل، لذلك ينبغي أن تتوفر سبل متاحة عديدة للتنفيس عن التوتر أو الغضب بطريقة آمنة أو منتجة”.

وأضاف: “هذه الحزمة الأولى من غرفة الغضب، والتي تم تزويدها بزجاجات البيرة وأكواب النبيذ وبعض الأكواب الأخرى لتكسيرها بجانب أي شيء آخر يمكن أن يأتي به العميل بنفسه”.

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