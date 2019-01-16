“دير شبيجل”: جاسوس إيران الألماني نقل معلومات عن القوات بأفغانستان

الوئام - متابعات

كشف تقرير لمجلة “دير شبيجل” الألمانية، الثلاثاء، أن مستشار الجيش الألماني من أصل أفغاني، الذي اعتقلته السلطات، كانت لديه صلاحية الوصول إلى معلومات حساسة للغاية بشأن نشر القوات في أفغانستان.

وأعلنت النيابة الفيدرالية ، في بيان، أن “الرجل الذي يدعى عبدالحميد.س والبالغ من العمر 50 عاما كان يعمل مستشاراً ثقافياً ولغوياً في الجيش الألماني، ويعتقد أنه بهذه الصفة نقل معلومات إلى جهاز استخبارات إيراني”.

وأوضح تقرير المجلة الألمانية أن “المتهم يشتبه في عمله لصالح المخابرات الإيرانية منذ سنوات طويلة”.

وأشار إلى أن “مسؤولي المخابرات في ألمانيا وأوروبا أثاروا مخاوف بشأن ما يعتبرونه تزايدا في عمليات التجسس من قبل إيران. وذكرت وكالة الاستخبارات الألمانية في يوليو/حزيران الماضي أن إيران عززت قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية، وشكلت خطراً على الشركات الألمانية”.