توقيع خارطة طريق بين الجيش اليمني ويونيسف لمنع تجنيد الأطفال

الوئام - متابعات

وقّع الجيش اليمني، الثلاثاء، خارطة طريق خاصة بمنع تجنيد الأطفال في اليمن مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأعلنت وكالة “سبأ” اليمنية أن الاتفاقية وقعها من الجيش اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي رئيس هيئة الأركان العامة، الثلاثاء، مع ممثل الفريق لحماية الطفولة في منظمة اليونيسف إبراهام الشيخ بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس هيئة الأركان حرص الحكومة اليمنية على منع تجنيد الأطفال والاهتمام بهم، مشيراً إلى أنه تم العمل على إعادة تأهيل الكثير من الأطفال ممن زجت بهم مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في الحرب وسقطوا أسرى بيد الجيش الوطني.

وثمّن المسؤول اليمني دعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.

ووفقا للوكالة، فقد أعرب ممثل الفريق لحماية الطفولة في اليونيسف عن تقديره لدور الحكومة اليمنية في منع تجنيد الأطفال.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها تهدف إلى تأهيل الأطفال المجندين نفسياً وعقلياً وفكرياً وثقافياً، بالإضافة إلى دعم أسرهم ومساعدتها على مواجهة شظف العيش.

ووفقا لإحصائيات أممية فقد جندت مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من ألفي طفل، فيما تقول منظمات حقوقية يمنية إن الأرقام التي سجلتها الأمم المتحدة لم تصل إلى كل الحالات، وأن الرقم الحقيقي يتجاوز 5 آلاف طفل.