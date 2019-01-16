تفاصيل الوظائف الموسمية في المؤسسة الأهلية للأدلاء

الرياض- الوئام:

أعلنت المؤسسة الأهلية للأدلاء عن بدء استقبال طلبات التوظيف الموسمي لموسم حج 1440 ابتداءً من يوم 7/5/1440 وحتى يوم 30/9/1440 علماً بأن آخر موعد للتقديم على الوظائف القيادية (رئيس – نائب – عضو) هو يوم 30/6/1440.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف متاحة للسعوديين والمقيمين ولا يعتبر الطلب تعييناً بل فقط لإدراج الأسماء ضمن بيانات المتقدمين.

ويتم التعيين بعد اجتياز المقابلة الشخصية عن طريق رئيس المكتب، فيما عدا من يتم تعيينهم مركزيا من قبل الإدارة.

ثانياً: مراحل التقدم بطلب العمل في الوظائف الموسمية:

تقديم الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية للمؤسسة وبالنسبة للمتقدمين للوظائف القيادية (رئيس ، نائب ، عضو) عليهم اتباع ما يلي:

تعبئة البيانات الخاصة بالوظائف القيادية عبر البوابة الإلكترونية (قائمة : موسم حج 1440 – التوظيف الموسمي – نموذج البيانات الخاصة بطالبي العمل على الوظائف القيادية (رئيس ، نائب ، عضو) ) أو بالدخول على الموقع الالكتروني.

حضور المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظيفة (رئيس ، نائب) وفق المواعيد التي سيتم الإشعار بها لاحقا عبر رسائل الجوال النصية SMS.

ثالثا : الأوراق الثبوتية المطلوبة:

عدد (2) صور شمسية مقاس 4×6 وصوره من بطاقة الأحوال المدنية (الشخصية) أو الإقامة وصوره من آخر مؤهل، مع ضرورة إحضار الشهادات الأصلية للمطابقة للمتقدمين على الوظائف القيادية (رئيس، نائب، عضو) وفق تعليمات وزارة الحج.

بالنسبة للمتقدمين السعوديين: شهادة تعريف من عمدة الحي أو العمل وبالنسبة للمتقدمين غير السعوديين: يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول حتى انتهاء أعمال موسم الحج على الأقل، بالإضافة إلى إدخال بيانات طلب العمل في نظام أجير التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لطلب العمل الموسمي.

بالاضافة لصورة من رقم الايبان الخاص بالحساب البنكي باسم المتقدم للعمل الموسمي وسيتم حفظ الملف بالشئون الإدارية ولا يرد لصاحبه، كما يحق للمؤسسة رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.

ولمزيد من التافصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:

http://adilla.com.sa/adilla