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في مباراة الإياب بعد الثلاثية

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر في كأس ملك إسبانيا
weam.co/567573
مدريد- الوئام:

تجرى في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 16-1-2019 مباراة الإياب المثيرة بين كل من ريال مدريد وفريق ليغانيس في كأس ملك اسبانيا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وكان ريال مدريد قد اكتسح ضيفه ليغانيس بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

جاءت الأهداف عن طريق سيرخيو (43 من ركلة جزاء) ولوكاس فاسكيز (69) وفينيسيوس جونيور (77).

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

البطولة: كاس ملك اسبانيا

المباراة: ليجانيس  X   ريال مدريد  دور الـ 16 مباراة إياب

المعلب: الملعب البلدي دي بوتاركي

الحكم: خوان مارتينيز مونويرا

المعلق : علي محمد علي

التوقيت: اليوم الأربعاء الموافق 16-1-2019 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

Sport TV 2

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 2 FR

Arena Sport 3 HD Cro

beIN LaLiga HD

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