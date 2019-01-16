الرياض- الوئام:

سنكون اليوم الأربعاء الموافق 16-1-2019 علي موعد مع مباراة الهلال وهجر في كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال في موقعة ستقام علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية والذي يعتبر ملعب فريق هجر الذي سيواجه المرشح الأول لنيل اللقب هذا الموسم.

مشاهدة مباراة الهلال وهجر بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال كان قد نجح في تجاوز الدرع في الدور الأول بنتيجة 9-0 في مباراة اظهر فيها لاعبي الهلال قوتهم وجدارتهم بصدارة الدوري السعودي في النصف الأول من المسابقة

مشاهدة مباراة الهلال وهجر بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

في المقابل صعد هجر لذلك الدور بعدما تجاوز الحائط بهدف نظيف في الدور السابق ليصعد لتلك المواجهة الصعبة أمام فريق كبير بحجم الهلال العريق والفائز من تلك المواجهة سيتواجه مع الفائز من مباراة الفيصلي والخليج في دور ثمن النهائي دور الــ16 من المسابقة السعودية.

مشاهدة مباراة الهلال وهجر بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

موعد مباراة الهلال وهجر والقنوات الناقلة

البطولة: كاس خادم الحرمين الشريفين 2018-2019

المباراة: الهلال X هجر دور الــ32 المباراة رقم 48

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

موعد المباراة: اليوم الأربعاء 16 يناير 2019 الساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة: قناة السعودية الرياضية.