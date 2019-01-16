ريال مدريد يجدد عقد 30 مدرسة رياضية في فلسطين

مدريد- الوئام:

جددت مؤسسة ريال مدريد التزامها بالتعاون مع 30 مدرسة اجتماعية-رياضية في غزة والضفة الغربية، وهو التعاقد الذي يخدم أكثر من ألف و100 قاصر من خلال الاستفادة بأنشطة إضافية خارج إطار المدرسة لتعزيز القيم الإيجابية للرياضة.

وأوضحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) في بيان إلى أن الاتفاق، الذي جرت مراسم تجديده داخل ملعب سانتياغو برنابيو، يهدف إلى تشجيع العمل داخل مجموعة، والمساواة بين الجنسين، والقيادة في مدارس كرة القدم وكرة السلة.

وحضر مراس تجديد الاتفاق نائب المدير التنفيذي لمؤسسة ريال مدريد، إنريكي سانشيز، والمديرة التنفيذية للمؤسسة التابعة للأمم المتحدة في إسبانيا، راكيل مارتين، وألفارو اربيلوا، سفير النادي الحالي ولاعب الميرنجي سابقا.

من جانبه، قال إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد، إن كرة القدم تعتبر حلقة تفاهم ولغة عالمية ليس لها حدود.

وأضاف: المدارس الاجتماعية الرياضية تخدم آلاف الأطفال مانحة إياهم فرصة التكوين وسط قيم مثل المساواة والاحترام.

ومن المقرر أن يتم تطوير الاتفاق، الموقع بين الطرفين منذ 2011 بشكل أساسي هذا العام في مدارس الضفة الغربية، من أجل دعم قيم المساواة وتهيئة الظروف المناسبة لآلاف الأطفال من البنات لتحقيق أحلامهن في ممارسة كرة القدم على المستوى الاحترافي مثل نجمات اللعبة.