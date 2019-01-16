التعليقات: 0

لم يسمح لها بالخروج من المنزل

احتجز طبيبة الإسعاف لعلاج «أمه» بالقوة

احتجز طبيبة الإسعاف لعلاج «أمه» بالقوة
weam.co/567581
متابعات- الوئام:

ألقت شرطة بطرسبورغ الروسية القبض على رجل احتجز طبيبة إسعاف في شقته، وهددها كي تعالج أمه المسنّة.

واستغاث رجل في بطرسبورغ بالإسعاف لعلاج والدته المسنة (80 عاما) وحينما وصلت الطبيبة لتقدم الإسعافات الأولية للمريضة، ولترصد حالتها وتبلغ بها المشفى، أغلق الرجل باب الشقة، وهدد الطبيبة مطالبا إياها بعلاج والدته، ولم يسمح لها بالخروج.

لكن الطبيبة نجحت في الاتصال بالشرطة حيث وصل أفرادها إلى مكان الحادث، وتمكنوا من إلقاء القبض على الرجل واقتادوه إلى مركز الشرطة، حيث رفعت ضده دعوى قضائية بتهمة احتجاز موظف أثناء أداء عمله بصفة غير شرعية.

روابط ذات صلة

تحليل علمي: عمر الأب يؤثر على صحة المولود

تحليل علمي: عمر الأب يؤثر على صحة المولود

حالة وفاة وإصابة خطيرة بحادث مروع بالعقيق

حالة وفاة وإصابة خطيرة بحادث مروع بالعقيق

النيابة العامة توضح عقوبة إشهار الأسلحة النارية بقصد الإعتداء أو التهديد

النيابة العامة توضح عقوبة إشهار الأسلحة النارية بقصد الإعتداء أو التهديد

مخترعا البخاخ الثلجي يهددان الفيفا

مخترعا البخاخ الثلجي يهددان الفيفا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>