احتجز طبيبة الإسعاف لعلاج «أمه» بالقوة

متابعات- الوئام:

ألقت شرطة بطرسبورغ الروسية القبض على رجل احتجز طبيبة إسعاف في شقته، وهددها كي تعالج أمه المسنّة.

واستغاث رجل في بطرسبورغ بالإسعاف لعلاج والدته المسنة (80 عاما) وحينما وصلت الطبيبة لتقدم الإسعافات الأولية للمريضة، ولترصد حالتها وتبلغ بها المشفى، أغلق الرجل باب الشقة، وهدد الطبيبة مطالبا إياها بعلاج والدته، ولم يسمح لها بالخروج.

لكن الطبيبة نجحت في الاتصال بالشرطة حيث وصل أفرادها إلى مكان الحادث، وتمكنوا من إلقاء القبض على الرجل واقتادوه إلى مركز الشرطة، حيث رفعت ضده دعوى قضائية بتهمة احتجاز موظف أثناء أداء عمله بصفة غير شرعية.