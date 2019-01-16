النفط يتأرجح بين تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقليص الإمدادات

سنغافورة- الوئام:

أبدت أسعار النفط استقراراً الأربعاء 16 يناير في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقليص الإمدادات الذي تقوده أوبك، ليحافظ برميل خام برنت على سعره فوق الـ 60 دولاراً.

ارتفعت أسعار خام برنت ارتفاعاً طفيفاً بـ 0.2%، أي بـ 14 سنتاً ليصل سعر البرميل إلى 60.78 دولاراً، وارتفع خام تكساس بنفس النسبة، ليسجل ارتفاعاً بـ 9 سنتات إلى 52.2 دولاراً للبرميل.

يذكر أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت كانت قد ارتفعت بـ 1.65 دولار، أو ما يعادل 2.8%، لتبلغ في 60.64 دولار للبرميل في تسوية أمس، وأغلقت عقود الخام الأمريكي الآجلة مرتفعة 1.60 دولار، أو ما يعادل 3.2%، إلى 52.11 دولار للبرميل.