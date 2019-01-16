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بين الحكومة الشرعية والانقلابيين

انطلاق المفاوضات اليمنية بشأن الأسرى في العاصمة الأردنية

انطلاق المفاوضات اليمنية بشأن الأسرى في العاصمة الأردنية
weam.co/567598
الوئام - وكالات

انطلقت المباحثات بين وفد الحكومة اليمنية الشرعية، والمليشيات الانقلابية، منذ قليل، بشأن تبادل الأسرى، في العاصمة الأردنية عمان.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت أمس، الموافقة على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لاستضافة العاصمة عمّان للاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان صحفي، وقوف الأردن بكل إمكاناته إلى جانب الأشقاء اليمنيين في الجهود المستهدفة لوضع حد لهذه الأزمة والتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.

 

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