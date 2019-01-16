زيادة البضائع المناولة 20% بميناء الجبيل التجاري

واس - الوئام:

حقق ميناء الجبيل التجاري زيادة في إجمالي أطنان البضائع المناولة خلال عام 2018م، عبر مناولته (14,39) مليون طن، بنسبة بلغت 20%، مقابل (12) مليون طن عن ما تم تحقيقه خلال العام 2017م .

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ” فقد حقق الميناء، زيادة في حجم الصادرات والواردات من البضائع السائبة (صلبة وسائلة) خلال عام 2018م، عبر مناولته (2,78) مليون طن، مقابل (1,78) مليون طن من عام 2017م، بنسبة زيادة بلغت 56.45%، فيما بلغت الصادرات والواردات من البضائع العامة (1,49) مليون طن، مقابل (734) ألف طن من عام 2017م، بنسبة زيادة بلغت 104%.

هذا وبلغت عدد الحاويات القياسية بميناء الجبيل التجاري خلال عام 2018م، (727,126) ألف حاوية قياسية، مقابل (674,061) ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 8% عما تم تحقيقه خلال العام 2017م، بينما بلغ عدد السفن التي وصلت إلى الميناء خلال عام 2018م (1,032) سفينة، مقابل (972) سفينة من عام 2017م، بنسبة زيادة بلغت 6%.

يذكر أن ميناء الجبيل التجاري يتميز بدعمه للنشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية وقربه من مراكز الإنتاج، مما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدرتها التشغيلية واللوجستية، بما يحقق أهداف وركائز رؤية المملكة 2030.