التعليقات: 0

بسبب العواصف والرياح

الأونروا تغلق مدارسها ومؤسساتها التربوية في لبنان

الأونروا تغلق مدارسها ومؤسساتها التربوية في لبنان
weam.co/567623
واس - الوئام:

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن إغلاق مدارسها ومؤسساتها التربوية العاملة في لبنان بسبب العواصف والرياح التي تضرب لبنان .
كما أعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية التزامها بقرار إغلاق المدارس والمؤسسات التربوية التابعة للأونروا والخاصة وطلبت من الطلاب التزام منازلهم وعدم التوجه إلى المدارس اليوم بسبب اشتداد موجة البرد والعواصف والسيول .
وأكد أمين سر اللجنة الشعبية في لبنان أبو إياد الشعلان أن الالتزام يأتي حرصا على سلامة الطلاب الفلسطينيين.

روابط ذات صلة

مدارس إدارات التعليم بمنطقة مكة المكرمة فصيحة

مدارس إدارات التعليم بمنطقة مكة المكرمة فصيحة

السفارة الأمريكية في بيروت: أنشطة حزب الله تهدد استقرار البلاد

السفارة الأمريكية في بيروت: أنشطة حزب الله تهدد استقرار البلاد

اليونيفيل: ما تقوم به إسرائيل على حدود لبنان “خروقات” تزعزع الأمن

اليونيفيل: ما تقوم به إسرائيل على حدود لبنان “خروقات” تزعزع الأمن

اتحاد القدم: حافلات من الأحساء لنقل الجماهير السعودية إلى دبي لمؤازرة المنتخب السعودي

اتحاد القدم: حافلات من الأحساء لنقل الجماهير السعودية إلى دبي لمؤازرة المنتخب السعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>