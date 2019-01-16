الأونروا تغلق مدارسها ومؤسساتها التربوية في لبنان

واس - الوئام:

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن إغلاق مدارسها ومؤسساتها التربوية العاملة في لبنان بسبب العواصف والرياح التي تضرب لبنان .

كما أعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية التزامها بقرار إغلاق المدارس والمؤسسات التربوية التابعة للأونروا والخاصة وطلبت من الطلاب التزام منازلهم وعدم التوجه إلى المدارس اليوم بسبب اشتداد موجة البرد والعواصف والسيول .

وأكد أمين سر اللجنة الشعبية في لبنان أبو إياد الشعلان أن الالتزام يأتي حرصا على سلامة الطلاب الفلسطينيين.