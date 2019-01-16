أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن إغلاق مدارسها ومؤسساتها التربوية العاملة في لبنان بسبب العواصف والرياح التي تضرب لبنان .
كما أعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية التزامها بقرار إغلاق المدارس والمؤسسات التربوية التابعة للأونروا والخاصة وطلبت من الطلاب التزام منازلهم وعدم التوجه إلى المدارس اليوم بسبب اشتداد موجة البرد والعواصف والسيول .
وأكد أمين سر اللجنة الشعبية في لبنان أبو إياد الشعلان أن الالتزام يأتي حرصا على سلامة الطلاب الفلسطينيين.
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بسبب العواصف والرياح
الأونروا تغلق مدارسها ومؤسساتها التربوية في لبنان
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن إغلاق مدارسها ومؤسساتها التربوية العاملة في لبنان بسبب العواصف والرياح التي تضرب لبنان .