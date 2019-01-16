“هيئة الرياضة” تبث مباراة السوبر الإيطالي مباشرة على تويتر

الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عزمها بث مباراة كأس السوبر الإيطالي السنوية، والتي تقام بين فريقي يوفنتوس وميلان، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، على الهواء مباشرة، على حساب الهيئة في تويتر @gsaksa بالتعاون مع شركة “تويتر”.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه “يمكن لجماهير كرة القدم مواكبة النتائج والتغريدات ومقاطع الفيديو من خلال صفحة مخصصة باللغة العربية لكأس السوبر الإيطالي على تويتر، ويمكن الوصول لهذه الصفحة من أعلى الخط الزمني الخاص بهم، من خلال البحث عن “السوبر الإيطالي”، أو في خانة استكشاف”.

يذكر أنه في شهر أكتوبر الماضي، قامت الهيئة العامة للرياضة ببث بطولة “سوبر كلاسيكو” على تويتر والتي أقيمت في مدينتي الرياض وجدة بمشاركة منتخب السعودية والعراق والبرازيل والأرجنتين، واستقطب البث المباشر ما يقرب من 300000 مشاهد.