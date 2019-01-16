“سكني”: 45 مشروعاً يجري تنفيذها لتلبية رغبات المواطنين

الرياض- الوئام:

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الاسكان عن استمرار أعمال البناء في 45 مشروعاً ضمن المشاريع السكنية التي طرحها البرنامج خلال الفترة الماضية بالشراكة مع المطورين العقاريين، إذ توفر هذه المشاريع نحو 78 ألف وحدة سكنية متنوعة (شقق – تاون هاوس – فلل)، تمتاز بجودة التنفيذ والسعر المناسب، إذ ستسهم في تلبية نسبة عالية من الطلب على الدعم السكني.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الانشاءات جارية حالياً في 45 مشروعاً سكنياً توفر 77.972 وحدة سكنية متنوعة وموزعة على 16مدينة، مبينة أن التنفيذ جاء بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، مؤكدةً حرصها على ضرورة التزام المطورين بالخطط الزمنية والمواصفات الفنيّة المحدّدة لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجه تمهيداً لتسليمها للمواطنين، وذلك في إطار جهود الوزارة في تحقيق أهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030” لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

وتتوزع المشاريع على 16 مدينة، حيث حظيت الرياض بالنصيب الأكبر منها بـ 11 مشروعاً هي “عمائر الجوهرة” و”إسكان الرياض” و”بوابة الشرق”، بالإضافة الى مشروع “معالي عنان” و”رابية الشرق” و”مرسية” و”ديار السعد”، وكذلك مشروع “شمس الديار” و”اشراق ليفنج” و”بيوت الزامل” و”قيران”، فيما حلت مدينة الدمام في المرتبة الثانية بـ 7مشاريع هي مشروع “الواجهة” و”نساج تاون” و”الياسمين رزدينس” وكذلك مشروع “الفريدة” و”مد” و”واحة الدمام” و”تلال الغروب”.

اما مشاريع مدينة جدة فقد بدأ العمل في تنفيذ مشروعي “أعالي جدة” و”تلال الغروب” الواقعان بحي الأمير فواز ومشروع “إسكان جدة” و”بوابة التحلية”، و3 مشاريع بالمدينة المنورة هي “درة المدينة” ومشروع “بوابة طيبة” و”جوار”، ومشروعي “مدينة الورود” و”الفتح” بالطائف ومشروعي “منازل القطيف” و”البدراني” بمحافظة القطيف، ومشروعي “بساتين تبوك” و”درة تبوك” في منطقة تبوك، ومشروع “مخطط الجوهرة” بالهفوف، و”ديار الحساء” و”البيرق” بمدينة الأحساء و”إطلالة البحر” بالخبر ومشروع “تلال أبها”.

كما تم البدء في تنفيذ مشروع “تلال الخميس” ومشروع “واحة الخميس” بمحافظة خميس مشيط ومشروع “ديار” رابغ بمحافظة رابغ ومشروع “لؤلؤة الديار” و”رواسن” في مدينة ينبع ومشروعي “جوهرة الرصيفة” و”ريتاج” في مكة المكرمة ومشروعين بجازان هما “ضاحية الملك عبدالله” و”الصفوة جاردن”.

وتحرص الوزارة على أن تكون المشاريع المنفذة ذات جودة عالية وسعر مناسب تتراوح بين 250 الف و750 الف، مع تكامل بينتها التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وإنارة وأرصفة بالإضافة الى المواقع المخصصة للمدارس والجوامع والحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق التجارية، إضافة إلى المواقع التي تم تخصيصها للجهات الحكومية لتكون مشاريع سكنية متكاملة توفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات.

يذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني 2019″، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، انطلاقاً من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030″، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.