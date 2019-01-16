أكاديمية “الدولي لبناء الأجسام” تخرج أول مدرب سعودي بدرجة الماجستير

الرياض - الوئام:

أعلنت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام واللياقة البدنية، ومقرها دبي، والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، عن منحها شهادة التخرج بدرجة الماجستير للمدرب المهندس زياد سعيد شطا، كأول مدرب من المملكة العربية السعودية الشقيقة ينجح بتجاوز ثمان مستويات تدريسية بدرجة الامتياز، في الاختبارات العملية والنظرية التي اجريت في علوم التدريب والتغذية والثقافة الرياضية بشكل عام وفِي بناء الاجسام بشكل خاص، والتي تقدمها الاكاديمية، باشراف طاقم تدريسي ومحاضرين دوليين.

وحضر مراسيم التكريم رئيس الاكاديمية عبد الكريم محمد سعيد ونائبه زايد الجلاف، وعدد من الرياضيين، من جهته عبر المدرب زياد شطا عن سعادته للنجاح والتخرج من الاكاديمية ومشيدا بتجربته الجديدة كأول سعودي حاصل على درجة الماجستير وموضحا: استفدت من الدورات الثمان بشكل كبير.

وتطورت قابليتي التدريبية من الناحية العمليه والعلمية في الجانب الأكاديمي بشكل واضح، بعد ان كانت مقتصرة على الجانب المعلوماتي الشفوي، وقد ساهمت الاكاديمية بتطويري في جانب التعامل مع مهارات اعداد اللاعبين بصورة علميه وصحيحة فضلا عن زيادة في الثقافة الرياضيه والغذائية. والتي كانت في السابق معلومات غير متسلسلة من مصادر مختلفة، وبعد الدراسة تم ربط المعلومات النظرية الأكاديمية من مصادر معتمدة و تطبيقها العملى والاهم الان هو استثمار هذا الكم من المعلومات لخدمة الرياضة السعودية في بناء الاجسام مستقبلا.

وتم تكريم المدرب ومنحه الشهادة خلال حفل ختام أقامته الأكاديمية في دبي.