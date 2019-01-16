رئيس هيئة الرياضة يأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في صيانة “الدرة”

الوئام - متابعات

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في عدم اكتمال أعمال الصيانة لاستاد الملك فهد الدولي بالرياض “الدرة”، وسوء جاهزيته والأسباب التي أدت لذلك.

وأعلنت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة سعود آل سويلم، أمس، تقدمها بطلب رسمي إلى اتحاد كرة القدم بنقل جميع مباريات الفريق الأول في الرياض إلى ملعب النادي.

وغرد نادي النصر عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “حرصًا على سلامة لاعبي الفريق الأول، إدارة نادي النصر تتقدم بطلب رسمي للاتحاد السعودي بنقل كافة مباريات النصر في مدينة الرياض إلى ملعب الرمز”.

وكان رئيس النصر انتقد أرضية ملعب الملك فهد الدولي “الدرة”، واعتبرها غير صالحة للعب كرة القدم، مقترحًا على المسؤولين استكمال بقية مواجهات فريقه المقبلة في الدوري والكأس على ملعب عبدالرحمن بن سعود “ملعب النادي”.

وكتب السويلم في حسابه الرسمي على “تويتر”: “الثقة بالمسؤولين كبيرة ونحن نعلم بأنهم حريصون على تطوير المنشآت الرياضية، لذلك نتقدم بمقترح استكمال بقية مواجهاتنا المقبلة على أرضنا بالدوري والكأس في ملعب الرمز عبدالرحمن بن سعود رحمه الله، لحين التأكد بأن أرضية ملعب الملك فهد صالحه للعب كرة القدم”.

وتساءل رئيس النصر عن حقيقة انتهاء أعمال الصيانة والإصلاحات في ملعب الملك فهد الدولي، وهل يليق بالمنافسات الكروية؟ وحمد الله على سلامة لاعبيه وكتب: ألف مبروك لجماهيرنا الغالية الوصول للدور 16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، والحمد لله على سلامة نجومنا اليوم”

وأضاف: “لفترة طويلة لم تلعب أي مباراة في الدرة وما شاهده الجميع اليوم من سوء أرضية الملعب يجعلنا نتساءل هل انتهت الإصلاحات المنتظرة؟ وهل هذا ملعب يليق بالمنافسات الكروية؟”.

وظهرت أرضية ملعب الملك فهد الدولي في حالة سيئة للغاية، خلال مباراة النصر والانصار بكأس الملك، رغم الإعلان عن إغلاق الملعب منذ عدة أسابيع لصيانته، فيما اشتكى ناديا النصر والشباب أكثر من مرة من أرضية الملعب ذاته.