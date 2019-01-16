نقل إدارة المستشفيات والمراكز الصحية إلى “التجمع الصحي الأول”

الرياض- الوئام:

أبرم التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، اتفاقية مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض؛ يتم بموجبها نقل إدارة المستشفيات والمراكز الصحية بجنوب وغرب العاصمة للتجمع الصحي الأول.

ومثل التجمع في توقيع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي د.صالح بن عبدالله التميمي، في حين مثل الشؤون الصحية مديرها العام د.ناصر الدواس.

وأوضح د.التميمي بأن هذه الخطوة تعتبر المرحلة الأولى ولمدة عام، حيث ستستمر صحة الرياض بتقديم الدعم اللوجستي والمشورة للتجمع الصحي خلال الفترة الانتقالية تحت إشراف معالي وزير الصحة ومكتب إدارة التحول في الوزارة.

وأكد د.التميمي على أهمية هذه الخطوة، والتي تأتي ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والذي يهدف للحفاظ على صحة المواطن بالدرجة الأولى، ورفع جودة الخدمات الصحية ووصول المواطن للخدمة بسهولة.

وأشار د.التميمي إلى أن أكثر من 17 ألف موظف وموظفة بمنطقة التجمع سيقودون التحول المؤسسي، من خلال بناء نظام صحي أكثر كفاءة، هدفه المحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وبين د. التميمي بأن مراكز الرعاية الأولية سيتم دعمها لتكون هي مفتاح تحقيق الصحة للجميع، ولن تكون مجرد علاج للمرض، وإنما درع وقائي في الجانب التوعوي للمجتمع.

وختم د.التميمي تصريحه منوهًا بأن التجمع الصحي الأول يعمل على خلق شبكة متكاملة ومترابطة، تهدف إلى تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية .