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فلكية جدة: القمر يقترن بالدبران الخميس

فلكية جدة: القمر يقترن بالدبران الخميس
weam.co/567652
الوئام- متابعات

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه يرصد بسماء السعودية والمنطقة العربية بعد غروب شمس الخميس 17 يناير 2019 وبداية الليل وقوع القمر الأحدب أمام مجموعة نجوم الثور في حالة اقتران مع نجم الدبران حيث يزينان السماء طوال الليل وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وليس ببعيد عن القمر والدبران يمكن العثور على عنقود نجوم الثريا “الشقيقات السبع” والذي يبدو كلطخة ضبابية، وبسبب ضوء القمر وإضاءة المدن هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا العنقود .

ونجم الدبران يظهر قريب جدا إلى النجم البراق “العيوق” الذي يظهر إلى أقصى يساره في قبة السماء، وفي الماضي البعيد جدا هذين النجمين كانا كنجم قطبي مزدوج في العام 447890 قبل الميلاد.

يذكر أن القمر والدبران يتجهان إلى الغرب مثل باقي الأجسام السماوية خلال ساعات الليل نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن القمر في الأساس يتحرك نحو الشرق أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج ولذلك يمكن رؤية القمر مساء اليوم التالي “الجمعة” قد انتقل إلى الشرق أمام نجوم الثور مبتعدا عن نجم الدبران.

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