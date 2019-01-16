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خلال جولات رقابية

أمانة عسير تضبط 26 مخالفة في منشآت تجارية بأبها

أمانة عسير تضبط 26 مخالفة في منشآت تجارية بأبها
weam.co/567657
الوئام - واس

رصدت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة عسير، خلال جولاتها الرقابية، الأيام الماضية، عددا من المخالفات في بعض المنشآت التجارية بمدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات الرقابية أسفرت عن توجيه 26 مخالفة لمنشآت تجارية ، إضافة إلى إتلاف نحو 15 وجبة غير صالحة.

وأشار إلى أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء النظافة العامة للموقع وسوء نظافة المعدات المستخدمة و عدم إرتداء الزي الرسمي و مخالفة شروط التعبئة و التخزين و عدم وجود شهادات صحية للعمالة إضافة الى ضبط و إتلاف وجبات غذائية غير صالحة.

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