غدا.. انطلاق أولى حلقات البث المباشر من برنامج فرسان القصيد

متابعات - الوئام:

تنطلق غدا الخميس أولى حلقات البث المباشر من برنامج “فرسان القصيد – جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي”، في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، على شاشة MBC.

ويشارك في الحلقة 10 متسابقين من المتأهلين للمراحل النهائية، ويتنافسون على 4 فئات، هي: الشعر النبطي، والشيلات، والمحاورة، والشعر الشعبي العربي، فيما يحل الفنان ماجد المهندس ضيفا على الحلقة.

وتعد هذه الحلقة هي الأولى بين حلقات البث المباشر للبرنامج، بعد انتهاء مرحلة التجارب، والتي شملت الحلقات الثلاث الأولى.

يذكر أن برنامج “فرسان القصيد” يقدمه نادي الإبل ويعرض على شاشة MBC1، مساء كل خميس.