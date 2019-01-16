بالصور: مدير تعليم الخرج يتفقد مدارس الأبناء بنين وبنات

الخرج- الوئام:

تفقد مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي يوم امس مدارس الأبناء (بنين/بنات) وذلك بقيادة المنطقة الوسطى بالخرج .

بحضور مدير إدارة قيادة المنطقة الوسطى العميد عمر العتيبي ومساعد مدير إدارة التشغيل والصيانة بالخرج والسليل العقيد مهندس منصور الشهراني وأمين إدارة التعليم الأستاذ عبدالرحمن الدوسري ومدير الإعلام والاتصال الأستاذ عبدالله القرني ومشرف القيادة المدرسية الأستاذ عبدالله الزايدي .

وبدأ زيارته بجولة على مدارس البنين وألتقى بأبنائه الطلاب وأطلع على سير العمل ، وعلى كافة التجهيزات والمتطلبات ومناقشة أهم المقترحات والآراء المطروحة التي من شأنها تطوير بيئة الدراسة ثم افتتح قاعات للتدريب وصالة للاجتماعات وكرم خلالها الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الاول.

تلا ذلك زيارة مدارس البنات حيث استهلها بزيارة الروضة الثالثة ودشن مشروع المشتل الزراعي والمصلى والعلوم والتجارب ومشروع التصنيع والحرفة اليدوية وافتتاح ركن جدار التسلق وورشة تصنيع الوسائل ، وبعدها قام بزيارة ابتدائية ومتوسطة وثانوية البنات .

وفي نهاية الزيارة دوّن مدير التعليم كلمة في سجل الزيارات شكر فيها جميع منسوبي ومنسوبات المدارس على ماشاهده من الاهتمام بالعملية التعليمية والبيئة المدرسية وتنوع استخدام الوسائل التعليمية بما يعود على الطالب والطالبة بالنفع والفائدة.