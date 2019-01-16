اتحاد الكرة يسير حافلات لدعم الأخضر في المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

واس- الوئام

يسيّر الاتحاد السعودي لكرة القدم، صباح غدٍ الخميس، حافلات لنقل جماهير الأخضر من مدينة الدمام ومحافظتي الأحساء والقطيف، لدعم المنتخب الوطني ومؤازرته في مباراته ضمن دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2019 أمام منتخب قطر، التي ستقام على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي. وستنطلق الحافلات في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، في حين من المقرر أن تكون العودة بعد نهاية المباراة.

ويوفر الاتحاد للجماهير القادمة عبر الحافلات التذاكر وأدوات التشجيع بشكل مجاني، وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد السعودي لكرة القدم في سبيل دعم المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها دولة الإمارات، امتدادًا للدعم الجماهيري الذي جاء خلال المباراتين السابقتين أمام منتخبي كوريا الشمالية ولبنان.