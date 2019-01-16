تشغيل مركزي إسعاف جديدين بالطائف

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي، بمحافظة الطائف، أعمالها في مركزَيْ إسعاف “الشفا وسديرة”.

جاء ذلك بعد قرار رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم، بتشغيلهما، ضمن الخطط التوسعية التي تعمل عليها الهيئة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف، شادي بن عابد الثبيتي: تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة، بدأ مركزا إسعاف “الشفا وسديرة” في تقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها.

ويقع مركز إسعاف “الشفا” في مركز سياحي نشط، خصوصًا خلال فصل الصيف والإجازات، ودائمًا ما يتوافد عليه الكثير من السياح والزوار.

ومركز إسعاف “سديرة”، جنوب الطائف، أنشئ بعد مُطالبات الأهالي بإيجاد مركز إسعافي؛ لبعد المركز الأقرب لهم، حال وقوع الحوادث المرورية التي تُخلف إصابات.

و أعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الهيئة، بافتتاح المركزين ومباشرة أعمالهما الإسعافية.