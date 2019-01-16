زيارة ترامب للعراق منعت انسحابا “خطرا” للجيش الأمريكي من سوريا

تحكمت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للعراق ولقائه لقادة من الجيش لمدة 45 دقيقة على الأرض في طريقة تفكيره بشأن الانسحاب من سوريا، وفقا لتقرير ل”رويترز”.

داخل قاعدة الأسد الجوية في العراق، انتقد قادة الجيش قرار الانسحاب، مطالبين ترامب بالعدول عنه، وأكدوا أن الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي اقتربت.

ووفقا لرويترز فإن اللفتنانت جنرال بول لاكاميرا قائد قوات التحالف في الحرب على تنظيم “داعش” في سوريا والعراق بقيادة الولايات المتحدة، حذر من الانسحاب المفاجئ ، مشيرا إلى أنه يعرض القوات للخطر.

في 19 ديسمبر أصدر ترامب القرار وبعد انقضاء قرابة 3 أسابيع على هذا اللقاء، لم ينسحب جندي واحد من سوريا، وكان كل ما انتقل من سوريا بعض العتاد.