دراسة حديثة: السمك محفز جنسي ويزيد من فرص الحمل

أظهرت دراسة حديثة أن الأزواج الذين يتناولون المأكولات البحرية أكثر من مرتين أسبوعيا، يمارسون الجنس بنسبة 22% أكثر ممن لم يتناولوها.

ونشر موقع “ذيس إز إنسايدر” بحوثا طبية مختصة كشفت أن الأنظمة الغذائية التي يحضر فيها السمك بشكل كبير تساعد فعليا على تحفيز الرغبة الجنسية.

الموقع أشار إلى أن الدراسة أجريت لمدة سنة كاملة في جامعة هارفارد الأميركية، وشملت 501 من الأزواج الذين يرغبون في الحمل.

وأظهرت النتائج أن الأزواج الذين يتناولون السمك مرتين أو أكثر في الأسبوع كانوا أكثر ممارسة للجنس بـ22 في المئة مقارنة بمن لم يأكلوا الغذاء البحري.

ويعتبر السمك حافز جنسي يزيد القدرة على الحمل وفقا للموقع.