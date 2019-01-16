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أوروبا مستعدة لتأجيل تنفيذ “بريكست” إلى عام 2020

أوروبا مستعدة لتأجيل تنفيذ “بريكست” إلى عام 2020
weam.co/567729
الوئام - متابعات

قالت وسائل إعلام بريطانية إن أوروبا مستعدة لتأجيل تنفيذ الانفصال عن الاتحاد الأوروبي “بريكست” إلى عام 2020.

وصوت مجلس العموم بأغلبية، الثلاثاء، ضد اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، والتي أعدتها رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.

وذكرت وسائل إعلام أجنبية أن 432 نائبا صوتوا ضد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل تأييد 202 نائب.

طالب زعيم المعارضة البريطاني جيرمي كوربين بسحب الثقة من حكومة تريزاي ماي.

فيما قال وزير الصحة البريطاني إن التصويت على اقتراح سحب الثقة من الحكومة سيتم الأربعاء المقبل.

وأعلن المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا أنها لن تتقدم باستقالتها.

وفي أول ردة فعل من رئيسة الوزراء البريطانية أكدت تمسكها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

 

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