مدرب الأخضر: بديل الدوسري جاهز.. ومشاركة الشهراني غير مؤكدة.. وسنلعب للفوز أمام قطر

الوئام - متابعات

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزي، أهمية مباراة الأخضر أمام قطر والتي ستقام الخميس، في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة من كأس آسيا والتي سَتُقام على استاد مدينة زايد الرياضية.

وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “سنحاول غدًا أن نبذل أقصى جهدنا من أجل نحقق الفوز، حتى وإن كنا قد تأهلنا إلى ثمن النهائي إلا أن هذا لن يغير من استراتيجيتنا”.

وعن قائمة مباراة الغد قال المدرب: “لم نحدّد بعد إمكانية مشاركة ياسر الشهراني من عدمها، وفيما يتعلق ببديل الموقوف سالم الدوسري فإننا نمتلك البديل الجاهز له.

وأضاف: “سنلعب بكامل قوّتنا غدًا، وأيًا كان الخصم الذي سنواجهه في ثمن نهائي كأس آسيا نحن جاهزون له”.

وقال: “ما يهم في مثل هذه البطولات هو تحقيق النتائج الجيدة، وهذا ما حدث لنا في أول مباراتين أمام لبنان وكوريا الشمالية.”

من جانبه، قال فهد المولد: “تأهلنا لا يعني أن نقلل من أهمية مباراة الغد، نحن تعاهدنا أن نلعب كل مباراة بأقصى ما نملك من قوّة”.

وأضاف: “كلاعب تابعت العديد من المباريات في كأس آسيا، وجميع المنتخبات كان طموحها الوصول إلى النهائي وتحقيق الكأس، ونحن تعاهدنا داخل الفريق أن يكون طموحنا هو الأعلى بين الفرق.”

وأكمل: “منتخبنا قادر على الفوز أمام أي منتخب، منذ البداية نحن عازمون على تحقيق”.

وعن منافس الأخضر في ثمن النهائي قال المولد: “نحن عازمون على تحقيق الكأس، لذا لا يهم من سنواجه في ثمن النهائي.”