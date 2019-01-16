” الزاحمي ” يرعى ختام برنامج تدريب قيادات تعليم القنفذة والمخواة ومحايل عسير

الوئام-القنفذة-خضر المقعدي

رعى مدير تعليم محافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي ختام البرنامج التدريبي للقيادات بتعليم القنفذة بمشاركة عدد من القيادات بتعليم محافظتي المخواة ومحايل عسير ( بنين – بنات ) والذي نفذه قسم التدريب التربوي وأمانة التعليم بمشاركة خبيري التدريب الدكتور عصام القبيسي المستشار والمشرف بوكالة الوزارة للأداء التعليم والدكتور عبدالكريم البرناوي مشرف عام التدريب والابتعاث بالوزازة .

وقدم الزاحمي شكره للمتدربين ومنفذي البرنامج مؤكدا بأن هذا البرنامج جاء بعد لقاء معالي وزير التعليم بقيادات التعليم بالمملكه الذي حرص من خلاله على رفع مستوى التطوير المهني لمنسوبي التعليم والعمل على الاهتمام برفع التحصيل العلمي وقدرات الطلاب والطالبات مؤكدا بأن دورنا جميعا العمل على ذلك لتحقيق رؤية قادة هذه البلاد .

كلمة المتدربين ألقاها الأستاذ مفرح الأسمري من إدارة التدريب بتعليم محايل عسير أشار من خلالها على أهمية مثل هذه البرامج التي تساهم في الارتقاء بالقدرات التدريبية معبرا عن شكره لمنفذي البرنامج والزملاء بتعليم القنفذة على ماقدموه من حسن تنظيم وضيافة واهتمام طوال أيام البرنامج .

الأستاذة صالحة الغامدي مديرة مكتب تعليم غامد الزناد بمحافظة المخواة أوضحت بأن هذا البرنامج أضاف لهن الكثير في مجال التدريب والتطوير المهني مؤكدة بأنه سيتم تفعيل ذلك في الميدان التعليمي مقدمة شكرها لتعليم القنفذة على استضافة هذا البرنامج ولخبيري التدريب .

في ختام البرنامج كرم الدكتور الزاحمي منفذي البرنامج والمتدربين من قائدي وقائدات تعليم محافظات القنفذة والمخواة ومحايل عسير .