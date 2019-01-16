فضيحة مدوية: تركيا باعت خامس أفضل مصنع دبابات مصفحة في العالم إلى قطر

الوئام - متابعات

كشف كمال كليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الحكومة التركية باعت مصنع الدبابات المصفحة الذي أسس عام 1975 في مدينة سكاريا لإحدى الشركات القطرية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المعارض التركي في اجتماع لكتلته النيابية بالبرلمان، بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، اليوم الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أوغلو قوله، في اجتماع لكتلته النيابية بالبرلمان، إنني أتوجه بالسؤال إلى رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، عن قرار خصخصة مصنع صفائح الدبابات الموجود في سكاريا.

وقال كليجدار أوغلو في سؤاله “هل تم عمل دراسات لتقييم المصنع من أجل خصخصته؟ وإذا تم عمل تقييم، ما هي النتائج التي تم التوصل إليها؟”.

وأضاف: “إذا كانت القيمة أن الجنود الأتراك سيعملون للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية بأوامر أجنبية، ما قيمة بيع 49.9% من أسهم شركة (بي إم سي) للقطريين؟ هل هذا له علاقة بالطائرة الفارهة التي أهديت إلينا؟ إذا لم يتم عقد مزايدة في هذا الأمر، ما هو السبب وراء ذلك؟ أي قانون يعطيكم هذا الحق؟”.

ولفت زعيم المعارضة التركية إلى أن المصنع المذكور يحتل المركز الخامس على مستوى العالم، قائلًا: “إن بناء وتأسيس مصنع آخر سيكلف 20 مليار دولار أمريكي، أما نحن الآن فنقوم ببيعها بهذا الشكل”.

بدوره علق زعيم نواب حزب الشعب الجمهوري داخل البرلمان، أنجين أوكوتش على الواقعة، بقوله “مصنع يتبع الجيش التركي ينتقل إلى الجيش القطري”.

وكانت الجريدة الرسمية التركية قد نشرت بعددها الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2018، قرارا لرئيس الجمهورية ينص على ضم مديرية مصانع الصيانة الرئيسية الأولى التابعة للمديرية العامة للمصانع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، إلى برنامج الخصخصة.