“لم يرحموا النساء والأطفال”.. تفاصيل هجوم الحوثي بصواريخ كاتيوشا على مأرب

الوئام - متابعات

قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، الأربعاء، إن مليشيات الحوثي الإيرانية تستهدف بصاروخ كاتيوشا أطلق من مواقعها في جبل هيلان مساء اليوم، حي الروضة المكتظ بالسكان من الأطفال والنساء في مدينة مأرب، ما نتج عنه تضرر عدد من المنازل وسقوط جرحى مدنيين بينهم الطفل ابراهيم بندر الطوقي (9 أعوام) وبشير هزاع قائد (37 عام).

وأضاف، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تصعيد المليشيات الحوثية باستهداف الأحياء السكنية في المناطق المحررة، وتعمد الإضرار بالمدنيين يأتي في ظل الدعوات الدولية للتهدئة وإعادة بناء الثقة والدفع قدما باتجاه إحلال السلام،يكشف من جديد التبعية والانقياد الكامل من المليشيا لنظام إيران ودور الأخيرة في دفع الأوضاع نحو التصعيد.