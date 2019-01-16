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لسوء الأحوال الجوية

عاجل .. #تعليق_الدراسة بمدارس تعليم القريات

عاجل .. #تعليق_الدراسة بمدارس تعليم القريات
weam.co/567779
الوئام-متابعات

 

أعلن تعليم الحدود الشمالية،،اليوم، عن تعليق الدراسة في مدارس محافظة طريف غدا.

ويأتي التعليق نظراً لسوء الأحوال الجوية وبعد الاطلاع على تقرير الأحوال الجوية، تقرر تعليق الدراسة ليوم غداً الخميس للطلاب والطالبات فقط في محافظة طريف

كما أعلنت الكلية التقنية بالجوف عن تعليق التدريب نظرا لسوء الأحوال الجوية.

كما أعلنت إدارة التعليم في القريات عن تعليق الدراسة  وقالت الإدارة : “نظرا للحالة الجوية التي بالمحافظة وبناء على تقارير هيئة الأرصاد وقرار لجنة الطوارئ وحفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة فقد وجه مدير التعليم د.محمد الثبيتي بتعليق الدراسة بمدارس تعليم القريات والقرى التابعة لها غدا الخميس الموافق ١١/ ٥ /١٤٤٠ويشمل ذلك الكادر التعليمي والإداري .

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