الجبير يصل إلى أبوظبي للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير إلى أبوظبي، مساء الأربعاء، للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وفي سبتمبر من العام 2018، عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الاجتماع الأول في مدينة جدة بالمملكة السعودية، لمتابعة سير العمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن “استراتيجية العزم”، وبحث مستجدات التعاون بين الطرفين، بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
ويأتي اجتماع رئيسي اللجنة التنفيذية عقب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بجدة في يونيو الماضي، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي تم خلاله الإعلان عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا.
ويأتي ذلك ضمن “استراتيجية العزم” التي عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهرا، من خلال 3 محاور رئيسية، هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.
وتم تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات