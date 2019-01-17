كريستيانو رونالدو: “كل شيء في السعودية ممتاز”

أشاد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، بتنظيم المملكة للسوبر الإيطالي ، مساء اليوم. وقال: “كان الجو ممتازا في جميع الأوقات. جميع الأمور كانت ممتازة”.

أوضح رونالدو “جميع الأمور التنظيمية والفنية كانت على ما يرام منذ وصولنا إلى السعودية. الملعب والجماهير كانا دافعين لنا لتقديم مباراة جيدة”.

وأكد أن فريقه حقق المطلوب بالتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، الذي أحرزه الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) عقب فوزه 1 / صفر على ميلان اليوم الأربعاء على ملعب (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية.

وأحرز رونالدو هدف المباراة الوحيد عبر ضربة رأس رائعة في الدقيقة 61، ليهدي يوفنتوس لقبه الثامن في البطولة، التي أصبح يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب، ليفض شراكته مع ميلان، صاحب الألقاب السبعة.

وقال رونالدو في تصريحات إعلامية عقب المباراة “سعيد بتحقيق هذا اللقب الثمين، حققنا انتصارا كبيرا وأنجزنا المطلوب بنا بالفوز باللقاء.

يذكر أن هذه هي البطولة الأولى التي يتوج بها رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مع يوفنتوس الذي انضم لصفوفه في الصيف الماضي، بعدما أنهى مسيرته الحافلة مع فريقه ريال مدريد الإسباني، التي استمرت تسعة أعوام.