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تشمل القصيم والشرقية

طقس اليوم: عاصفة ترابية على الجوف والشمالية والرياض

طقس اليوم: عاصفة ترابية على الجوف والشمالية والرياض
weam.co/567804
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – موجه هوائية باردة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، القصيم ، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران،كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي و الأوسط بسرعة 20-46 كم/ساعة.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر و نصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تتحول ظهر الغد إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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