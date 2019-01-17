ابوظبي- الوئام:

تجرى مساء اليوم الخميس الموافق 17-1-2019 مباراة المنتخب اللبناني مع كوريا الشمالية والذي يعتبر اللقاء الأخير الحاسم في المجموعة الخامسة من نهائيات كأس آسيا الــ17، ويطمح منتخب لبنان من خلاله إلى فوز صريح يؤهله للعبور إلى الدور الـ16 من نافذة أفضل ثالث.

مشاهدة مباراة لبنان وكوريا الشمالية بث مباشر في كأس آسيا 2019

وفي أجواء يسودها التصميم على تحقيق المبتغى مع متابعة نتائج المنتخبات الأخرى الطامحة إلى التأهل بدورها، بدا الجهاز الفني بقيادة المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش واللاعبون مستنفرون ومصوبين تطلعاتهم إلى بلوغ الهدف المنشود، راصين الصفوف لانتزاع النقاط الثلاث، ما يعزز جدارة التأهل أساسا إلى النهائيات.

مشاهدة مباراة لبنان وكوريا الشمالية بث مباشر في كأس آسيا 2019

وينتظر أن تشهد المباراة مواكبة جماهيرية لبنانية على غرار ما حصل في اللقاءين أمام قطر والسعودية.

مشاهدة مباراة لبنان وكوريا الشمالية بث مباشر في كأس آسيا 2019

في المقابل، لفت رادولوفيتش إلى أن الفترة التي تفصل منتخبه عن مباراته أمام كوريا الشمالية كافية للتعافي والاستعداد كما يجب، لنكون في الزخم المطلوب ونحقق الفوز، وهو في متناولنا إذا وظفنا جهودنا كما يجب.

مشاهدة مباراة لبنان وكوريا الشمالية بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأضاف: سجلت قطر والسعودية 10 أهداف في مرمى كوريا الشمالية نحن لن نقلل من شأن خصمنا المقبل، لكن نملك معطيات ومقومات ومهارات تؤمن فوزا يسعد الجميع إن شاء الله مذكرا بأن تفاعل حظوظ المنتخب اللبناني كما بدت أمام أوزبكستان وديا في أستراليا خلال تشرين الثاني الماضي، هي الصورة المطلوبة دائما.

مشاهدة مباراة لبنان وكوريا الشمالية بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد مباراة لبنان وكوريا الشمالية والقنوات الناقلة:

المباراة: لبنان X كوريا الشمالية الجولة: 3 المجموعة E

الملعب: إستاد نادي الشارقة

الحكم: كريستوفر جيمس بيث

المعلق : حفيظ دراجي

الموعد: اليوم الخميس الموافق 17-1-2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD