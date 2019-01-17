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منع التدخل الخارجي في الانتخابات

«فيسبوك» يتعهد بتوسيع الشفافية في الدعاية السياسية

«فيسبوك» يتعهد بتوسيع الشفافية في الدعاية السياسية
weam.co/567817
واشنطن- الوئام:

أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أنه سيقدم وسائل حماية إضافية فيما يتعلق بالدعاية السياسية قبل انتخابات مهمة ستجري هذا العام.

وقال فيسبوك، إن وسائل الحماية هذه تأتي في إطار جهوده للتركيز على منع التدخل الخارجي في الانتخابات.

وأوضح موقع التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه أكثر من 1.4 مليار شخص يومياً في المتوسط على مستوى العالم، في بيان صحفي، إن قواعد الدعاية الموجودة بالفعل في الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، سيتم العمل بها في الوقت المناسب، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو.

وأضاف أنه سيتم وضع أدوات شفافية للمعلنيين على مستوى العالم بحلول نهاية يونيو.

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