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سعود الشيخي يشكر الحضور

شاهد: الشعراء يبدعون في ليلة زواج الملازم تركي

شاهد: الشعراء يبدعون في ليلة زواج الملازم تركي
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الطائف- الوئام- سالم الشيباني:

احتفل الملازم تركي بن سعود الشيخي بزاوجه بحضور عدد كبير من رموز المجتمع والشعراء والذين أبدعوا في الليلة ونالت أشعارهم استحسان الجميع.

وبهذه المناسبة قدم الإعلامي الاستاذ سعود الشيخي وأبناءه النقيب سلطان والنقيب سلمان والملازم اول تركي والمخرج التلفزيوني أحمد والملازم اول محمد والأستاذ حسن شكرهم وتقديرهم لكل من شاركهم فرحتهم بزواج ابنهم تركي وخاصة القادمين من خارج مدينة جدة من شيوخ واعيان.

كما شكر اصحاب السمو الامراء واصحاب المعالي ووكلاء الوزارات ومدراء الدوائر الحكومية وعبر عن بالغ سعادته بالحضور الكرام كما اثنى على الشعراء وكبار الفنانين لوقفتهم وحضورهم المشرف في حفل الزواج.

وخص بالذكر الدكتور عبدالعزيز خوجه والأستاذ إياد مدني والدكتور يوسف العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي والأستاذ عبدالرحمن الهزاع وسلطان شاولي وكيل وزارة البترول.

بالاضافة لرئيس جهاز تلفزيون الخليج مجري القحطاني وشيوخ المشاييخ ممثلين في الشيخ ابراهيم بن درويش والشيخ صالح بن علوه والشيخ مساعد العواجي والشيخ محمد بن عطية والشيخ إبراهيم بن زيلعي والعرايف والأعيان متمنيا للجميع دوام التقدم والازدهار.

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