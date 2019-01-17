وظائف شاغرة في مكتب الوكلاء الموحد بجدة

جدة- الوئام:

أعلن مكتب الوكلاء الموحد بمحافظة جدة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمسمى مشرف وأخصائي تسويق.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التسويق وأن يكون لديه خبرة في أعمال تسويق الخدمات السياحية لا تقل عن ثلاث سنوات.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 30 ولا يزيد عن 40 سنة مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية.

وعلى الراغبين في شغل الوظيفة المطلوبة التقدم بالسيرة الذاتية إلى مقر مكتب الوكلاء الموحد بجدة – حي البغدادية (طريق المدينة الطالع – المركز السعودي للأعمال – الدور الخامس).

أو عبر البريد الإلكتروني للمكتب ( UAO@UA-KSA.com ) وحتى تاريخ 2019/01/30.