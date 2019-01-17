أمريكي نجا من اعتداءات 11 سبتمبر.. فمات في هجوم نيروبي

نيروبي -الوئام:

أعلنت السلطات الكينية مقتل أمريكي إلى جانب 20 قتيل آخر في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة نيروبي وتبين القتيل هو أحد الناجين من هجوم 11 سبتمبر 2001 في نيويورك.

جيسون سبيندلر، من هيوستن المؤسس والمدير الإداري لشركة “آي ديف إنترناشيونال”، وهي شركة لتطوير الأعمال ومقرها في العاصمة الكينية، لقي مصرعه في نيروبي بالرصاص بعد نجاته قبل بعد 18 عاماً من الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، الذي خطط له ونفذه تنظيم القاعدة الإرهابي، ليموت برصاص حركة الشباب الإرهابية، الموالية .. للقاعدة.

ووفق ملف التعريف الخاص به على موقع شركته خدم سبيندلر في فيلق السلام الأمريكي في بيرو، وعمل مصرفي استثماري، وكان خريج جامعة تكساس، وبعدها حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة نيويورك.

وذكر والد القتيل سبيندلر، أن ابنه كان يعمل في المبنى رقم 7 في مركز التجارة العالمي بنيويورك في 2001، وكان يسير قريباً من البرجين يوم 11 سبتمبر قرب مترو الأنفاق عندما انهار المبنى الأول.