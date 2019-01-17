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فضيحة لاعبات الجمباز أثارت جدلاً

اعتداءات جنسية تطيح برئيس جامعة ميشيغان

اعتداءات جنسية تطيح برئيس جامعة ميشيغان
weam.co/567843
واشنطن- الوئام:

قدم رئيس جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، جون إنغلر استقالته بعد أسبوع من زعمه أن بعض لاعبات الجمباز اللاتي اعتدى عليهن جنسياً، لاري نصار، الطبيب السابق للمنتخب الأمريكي للجمباز، يقعن في دائرة الضوء ويتمتعن بالجوائز والتقدير.

وتوصلت المئات من لاعبات الجمباز الأمريكيات اللاتي اعتدى نصار عليهن، وهو طبيب الفرق الرياضية في جامعة ولاية ميشيغان، إلى تسوية بملايين الدولارات في إطار دعوى قضائية ضد الجامعة في مايو 2018.

وجاء في الدعوى أن الجامعة فشلت في حماية لاعبات الجمباز من الاعتداءات وقالت بعض اللاعبات، إن لا شيء كان يُعمل لإثناء الطبيب عن ممارساته بعد أن اشتكين.

ومن بين من اتهمن نصار، رياضيات أمريكيات حاصلات على ميداليات أولمبية، مثل مكايلا ماروني، وآلي ريزمان، وغابي دوغلاس، وسيمون بايلز.

وفي مقابلة مع “ديترويت نيوز” في 11 يناير قال إنغلر، إن بعض ضحايا نصار اللواتي كن في دائرة الضوء، مازلن يستمتعن بتلك اللحظة في بعض الأحيان كما تعلمون الجوائز والتقدير.

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