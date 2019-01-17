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وفقا لأحدث دراسة من جامعة غرناطة

تحذير رسمي: لا تحتفظ بأوراق الإيصالات!

تحذير رسمي: لا تحتفظ بأوراق الإيصالات!
weam.co/567845
متابعات- الوئام:

حذر خبراء من وجود مادة كيماوية تسمى BPA تتسبب بالسرطان موجودة في الإيصالات الورقية المصنوعة من الورق الحراري، حيث تتداخل مع عمل هرمونات الجسم إذا تم تحريرها، وتصل تأثيراتها إلى التحكم بإفراز وإنتاج ووظيفة الهرمونات في الجسم.

حيث أظهرت الدراسة التي قام بها باحثون دوليون بقيادة جامعة غرناطة بعد بتحليل 112 إيصالاً وتذكرة من الورق الحراري في كل من البرازيل وإسبانيا وفرنسا أن المادة الكيميائية BPA يمكن أن تؤدي إلى سرطانات حيث تعتمد على الهرمون، وقد سبق أن ارتبطت بالعقم، والتوحد، والسمنة، ومرض السكري من النوع 2، والولادات المبتسرة وبداية البلوغ المبكر.

وعادة ما تختفي الكتابة الموجودة على الايصالات بعد فترة من الزمن ولذا تضاف مادة الـ BPA إلى الإيصالات لجعل الكتابة أكثر قتامة دون استخدام الحبر، وتوجد في مواد أخرى كزجاجات المياه البلاستيكية وأكياس المواد الغذائية.

وفقا للأستاذ نيكولاس أوليا، من جامعة غرناطة، إسبانيا فإنه يمكننا التعرف على هذا النوع من الورق لأنه يتحول على الفور إلى اللون الأسود إذا وضعناه بالقرب من مصدر حرارة.

وحث على تجنب تخزين الإيصالات في المحافظ أو جيوب الملابس أو السيارات.

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