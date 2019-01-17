الوعي الفكري يشرف على مسابقة وزارة التعليم للقرآن والسنة النبوية

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

تنافس أكثر من ٣٠٠ طالب وطالبة في التصفيات النهائية على مستوى إدارة التعليم بمحافظة الطائف لجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز – يرحمه الله – للسنة النبوية، ومسابقة وزارة التعليم للقرآن والسنة النبوية.

فيما ترشح للتصفيات على مستوى منطقة مكة المكرمة طالبان و٣ طالبات في مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث، وترشحت معلمة في مسابقة الوزارة في فرع القرآن الكريم .

وكان مدير عام التعليم طلال اللهيبي قد وقف صباح اليوم على لجان التحكيم والمقامة بمدارس شباب الفهد الأهلية، واستمع إلى عدد من الحفاظ للقرآن والحديث، مشيدًا بجودة الحفظ ، وأثر حفظ كتاب الله وسنة نبيه على النشء وثمرة ذلك على الشباب ليكونوا عوامل بناءٍ ونفع للأمة مثمنًا للجنة الوعي الفكري في قسمي البنين والبنات دورهم في المتابعة والإعداد والتنظيم.

فيما وقفت المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي على لجان التحكيم، واطمأنت على سيرها كما استمعت إلى نماذج من الحافظات.

واختتمت جولتها بتكريم المحكمات والطالبات والمعلمات المتأهلات في المسابقتين، مثمنة لمنسقة الجائزة بتعليم الطائف دورها وجهودها وموجهة شكرها للحافظات والمحكمات مؤكدة في الوقت ذاته أهمية وصولهن للتصفيات الختامية على مستوى المملكة وتحقيقهن مراكز متقدمة وتمثيل تعليم الطائف في المسابقتين.