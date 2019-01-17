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على ملعب الكامب نو معقل البلوجرانا

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر في كأس ملك اسبانيا
weam.co/567852
برشلونة- الوئام:

يخوض فريق برشلونة الاسباني مساء اليوم الخميس الموافق 17-1-2019 مباراة صعبة أمام فريق ليفانتي في بطولة كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

وتُقام المباراة في إطار منافسات إياب دور الـ16 لكأس ملك اسبانيا 2019 في ملعب الكامب نو. وخسر البلوجرانا في مباراة الذهاب في معقل ليفانتي بهدفين مقابل هدف يوم الخميس الماضي.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليفانتي:
حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ألبا، لينجليت، سيميدو، بيكيه.

خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال.

خط الهجوم، ميسي، سواريز، كوتينيو.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

موعد مباراة برشلونة وليفانتي والقنوات الناقلة:

البطولة: كأس ملك إسبانيا 2018/2019

المباراة: برشلونة X ليفانتي دور الـ 16  مباراة إياب

الملعب: ملعب الكامب نو

الحكم: خوسي ماريا سانشيز مارتينيز

المعلق : سوار الذهب

التوقيت: تنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

القنوات الناقلة:
Sport TV 1
Gol TV spain

TVE La 1 Madrid
beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 2 FR
Ziggo Sport Select HD

Arena Sport 1 HD Cro

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