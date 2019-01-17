توقف الملاحة البحرية في الكويت مؤقتًا بسبب تقلبات الأحوال الجوية

الكويت- الوئام:

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة مؤقتا بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المؤسسة قولها إن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت اليوم عند الساعة الثامنة صباحا بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أعلنت على موقعها الإلكتروني أن الكويت تتأثر بنشاط في الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها على 70 كيلومترا في الساعة تصل إلى حد العاصفة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر وارتفاع الموج لأكثر من سبع أقدام.