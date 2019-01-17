فلكية جدة: القمر يتعامد على الكعبة المشرفة.. السبت

جدة- الوئام:

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن سماء مكة المكرمة تشهد مساء يوم السبت 13 جمادى الأولى 1440 الموافق 19 يناير 2019 (حسب تقويم أم القرى) تعامد القمر على الكعبة المشرفة عند الساعة 11:08:26 مساء بتوقيت السعودية (8:08:26 مساء بتوقيت غرينتش) في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة .

وفي لحظة التعامد سيكون القمر أمام مجموعة نجوم التوأمان على ارتفاع (89.53.57 درجة) وسيكون قرصه مضاء بنور الشمس بنسبة 97.2 %. وعلى مسافة 361.180 كيلومتر.

وسيطوق القمر في تلك اللحظة مجموعة من النجوم اللامعة مثل العيوق والدبران والشعرى اليمانية والشعرى الشامية ومجموعة نجوم الجوزاء .

ويمكن الاستفادة من ظاهرة التعامد في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الاجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة اضافة الى انه يمكن الاستعانة من هذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء حيث يمكن للقاطنين في المواقع البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر فوق الافق لديهم في ذلك التوقيت فان اتجاه موقع القمر يشير الى مكة.