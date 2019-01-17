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بشرط أن تكون عاصمتها القدس الشرقية

فلسطين: أي خطة سلام لا تتضمن إقامة دولتنا المستقلة سيكون مصيرها الفشل

فلسطين: أي خطة سلام لا تتضمن إقامة دولتنا المستقلة سيكون مصيرها الفشل
weam.co/567861
رام الله - الوئام:

قالت الرئاسة الفلسطينية ،إن أي خطة سلام لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها كامل القدس الشرقية على حدود عام 1967 سيكون مصيرها الفشل.

وأكد قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح له ، أن استمرار بث الاشاعات والتسريبات حول ما يسمى بملامح صفقة العصر التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الاستمرار في محاولة إيجاد أطراف إقليمية ودولية تتعاون مع بنود هذه الخطة هي محاولات فاشلة ستصل إلى طريق مسدود، لأن العنوان لتحقيق السلام العادل والدائم هو القيادة الفلسطينية التي تؤكد أن أية طروحات تتعلق بالمسيرة السياسية يجب أن تكون على أساس الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد أبو ردينة على أن طريق تحقيق السلام في المنطقة واضح، يمر من خلال الشرعية الفلسطينية، وأية مشاريع تهدف للالتفاف على آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال لن يكتب لها النجاح وستنتهي، وسينتصر الشعب الفلسطيني مهما كان حجم هذه المؤامرات والتحديات على قضيتنا وثوابتنا الوطنية.

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