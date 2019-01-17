إحباط محاولة داعشية لاغتيال «بوتين» في صربيا

بلغراد -الوئام:

أفادت تقارير صحافية، باعتقال متطرف يشتبه في تخطيطه لاغتيال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء في صربيا، الذي سيصل اليوم الخميس إلى العاصمة الصربية بلغراد.

وقبضت السلطات الصربية على أرمين أليبشيتش، (21 عاماً) الذي يشتبه في مناصرته لتنظيم داعش الإرهابي، في مدينة نوفي بازار الصربية، وفق صحيفة “إكسبرس”.

وأفادت التقارير بأن الداعشي المزعوم، يملك مخبأ للأسلحة والمتفجرات.

وحسب تقرير نُسب إلى وكالة الاستخبارات الصربية، فإن المشبته به كان يعد لهجوم إرهابي، بمناسبة زيارة الرئيس الروسي لصربيا.

ولم تتضح بعد تفاصيل هذه تنفيذ المحاولة، إلا أن التقارير كشفت أن الشاب كان يحمل بندقية في حقيبة ظهره، ما لفت انتباه الشرطة إليه، وعندما فتشت السلطات الأمنية منزله، وجدت أسلحةً، ومعدات لصناعة عبوات ناسفة، إضافةً إلى رموز تابعة لتنظيم داعش.