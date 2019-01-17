أمانة جدة تغلق 63 محطة ومكتب استقدام ومواقع تجارية

واس - الوئام:

رصدت بلدية المطار الفرعية التابعة لأمانة جدة, 98 محطة وقود في كامل نطاقها ضمن عمليات إحصائية لمتابعة أعمال تطبيقها الاشتراطات والأنظمة المرعية , جاء ذلك ضمن متابعة المحطات وإلزامها بتطبيق الاشتراطات وتصحيح أوضاعها، وأسفرت الجولات التي تأتي ضمن جهود بلديات الوسط التابعة لأمانة محافظة جدة في أعمال رقابة الأسواق والنظافة والوقاية الصحية عن إغلاق 18 محطة مخالفة لانتهاء تراخيصها ولعدم تصحيح أوضاعها، وجار متابعة جميع المواقع لاستكمال الرقابة وتطبيق الأنظمة بحقها.

وشملت جهود البلدية في أعمال تحسين المشهد الحضري استكمال معالجة الحفر الوعائية في الشوارع إذ جرى معالجة 14 حفرة بحي الفيصلية ليصل إجمالي ما تم معالجته إلى 103 حفر وعائية على كامل النطاق.

من جهتها, أغلقت بلدية الصفا الفرعية ممثلة في قسم مراقبة الأسواق خمس ورش مخالفة مع إزالة لوحاتها ومصادرة محتوياتها، كما شملت جهود البلدية الرقابية تنفيذ 34 زيارة على الأنشطة التجارية (صحية ومهنية) , أنذرت منها 14 موقعاً وأغلقت 12 محلا مخالفاً , ويجري متابعتها للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية ، علاوة على إزالة 14 لوحة إعلانية مخالفة وتنظيف عدد من الأراضي الفضاء والساحات ، في حين عالجت ضمن أعمال المكافحة الحشرية البلدية بالتنسيق مع إدارة صحة البيئة , 134 موقعاً في أحياء الصفا والمروة , كما تم زيارة 933 موقعاً ضمن جهود المكافحة المنزلية.

وبنطاق بلدية البلد الفرعية أغلق الفرع 22 مكتباً للاستقدام بعد رصد عدد من المخالفات خلال حملة لقسم مراقبة الأسواق على المكاتب الواقعة بجوار وزارة الخارجية , وتم تطبيق الغرامات اللازمة حيال الملاحظات المرصودة، كما نفذت البلدية جولات على 33 محلاً تجارياً , أغلقت خلالها 11 موقعاً مخالفاً ، وتواصلت أعمال البلدية في نطاقها لتشمل إزالة بسطات عشوائية بحي الكندرة ومصادرة كمية من الخضروات المعروضة بطريقة مخالفة , والتي جرى تسليمها للجمعيات الخيرية.