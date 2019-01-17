مركز المعلومات الوطني و8 جهات يعكفون على اعتماد الرقم المبتدئ بـ7 هوية موحدة للمنشآت غير الحكومية

واس- الوئام

يعكف مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة حاليًا وبمشاركة 8 جهات حكومية أخرى تفعيل قرار مجلس الوزاراء رقم 225 الخاص باعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم 7 الصادر من مركز المعلومات الوطني ليكون رقمًا موحدًا للمنشآت غير الحكومية ومنع استخدم الترقيم العشري الخاص بالسجل المدني لأي جهة كانت ووضع الضوابط التقنية اللازمة لتفعيل هذا التوجه الحكومي في أقرب وقت.

وأنهى فريق العمل برئاسة مركز المعلومات الوطني وعضوية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووحدة التحول الرقمي، دراسة كافة الجوانب التقنية من تطويرٍ للأنظمة والتحول والربط الإلكتروني فيما بين الجهات ذات العلاقة وجمع الأرقام الموحدة وإصدارها وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بهذا الشأن واعتمادها، كما سيتولى الفريق إعداد فهرس محدث للبيانات الأساسية لكل منشأة في قناة التكامل الحكومية وفق سياسة الخصوصية لكل جهة ومنحها رقماً موحداً مما يسهل عملية تبادل المعلومات والبيانات فيما بين الجهات الحكومية.

وعقد مركز المعلومات الوطني مؤخرًا ورشتي عمل، ووفقًا لهذا التوجه، شارك بها أكثر من 56 جهة حكومية لتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات تقنية لإصدار الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم 7 من قبل وزارتي التجارة والاستثمار والعمل والتنمية الاجتماعية إضافة إلى توضيح آلية استخدام الخدمات المقدمة من قبل مركز المعلومات الوطني للاستعلام عن الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم 7 وتحديث بيانات المنشآت تبعًا لهذا التوجه.

وسيتولى مركز المعلومات الوطني، إعداد تقارير دوريه لمتابعة تطبيق الجهات المٌرخِصة للاستعلام عن الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم 7 وتحديث بيانات المنشآت تبعاً لهذا التوجه بما يضمن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 225.