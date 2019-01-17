ضبط سيدتين انتحلت إحداهن “صفة أمنية”.. والمبرر: “خادمة هاربة”

الرياض- الوئام:

تمكنت شرطة الرياض من ضبط سيدتين بعد ادعائهن الانتماء لجهة أمنية، بهدف ضبط خادمة هاربة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن “الأجهزة الأمنية باشرت مساء يوم الاثنين الموافق 8/5/1440 هجرية بلاغا عن حضور امرأتين، تدّعي احداهن بأنها تمثل جهة أمنية، لأحد المنازل بأحد الأحياء السكنية شرق مدينة الرياض، وتم تَدَاوُل مقطع فيديو عن قيامهن بطرق أبواب منازل أخرى في نفس المنطقة السكنية”.

وأضاف أنه “تم ضبطهن، وبسماع أقوالهن أفادتا بأن لديهن خادمة هاربة، وتوفرت معلومات لهن بتواجدها في المنزل الذي تم ضبطهن عنده”.

واستطرد: “بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية اتضح عدم صحة إدعائهن ، حيث جرى إيقافهن وإحالة القضية لفرع النيابة العامة”.